Часть проспекта Абая перекроют в Алматы из-за ремонта дороги

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Акимат Алматы в своем официальном Тelegram-канале предупредил алматинцев и гостей города о том, что часть проспекта Абая будет перекрыта из-за проведения ремонтных работ.

С 16 по 20 июня текущего года с 8:00 до 19:00 южная и северная части проспекта Абая от улицы Отеген батыра до улицы Тилендиева будут частично перекрыты для снятия верхнего слоя асфальта.

Помимо этого, для укладки нового покрытия южная часть данного участка будет полностью перекрыта в ночь с 20 на 21 июня (с 23:00 до 6:00), а северная часть будет перекрыта в ночь с 21 на 22 июня - в те же часы.

"Отметим, данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", - говорится в сообщении ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974275-chast-prospekta-abaya-perekroyut-v-almaty-iz-za-remonta-dorogi/