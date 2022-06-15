Самый молодой ректор в Казахстане: Я из простой семьи

Лаура Карабасова. Фото: diapazon.kz

Самый молодой ректор в Казахстане работает в Актобе, в университете имени Жубанова. 34-летняя Лаура Карабасова родилась в Мугалжарском районе. В семье четверо детей: три сестры и брат, она - средняя, передает "Диапазон".

34-летняя Лаура Карабасова - самый молодой ректор в Казахстане и в истории университета имени Жубанова.

Она сама является выпускницей вуза, который возглавила, также училась в Великобритании, работала в Центре образовательных программ НИШ, Высшей школе образования Назарбаев университета, информационно-аналитическом центре. Ученая, автор 4 книг.

"У нас самая обычная простая семья. Мама была учительницей, папа - электриком. Среди родственников не было тех, у кого высокая должность, не было супербогатых, которых нам ставили бы в пример. Папа говорил, что девочки должны получить хорошее образование, иметь почву под ногами", - поделилась Лаура Карабасова.

Будущий ректор училась в казахской школе и росла в казахской среде, хотя ее мама - русскоговорящая из Оренбурга. Сейчас она свободно владеет казахским, русским и английским языками.

Лаура Карабасова. Фото: diapazon.kz

Лаура Карабасова рассказывает, что у нее было интересное детство, она много играла, но при этом успевала учиться, быстро схватывала информацию. Целенаправленно к руководящей должности не шла.

"Отличница, очень усердно всегда работала. Где бы я ни училась, всегда должна была быть в топе. Я называю это синдромом среднего ребенка", - смеется ректор.

По словам Лауры Карабасовой, на сегодняшний день в ее родном вузе существуют правила, которые не нарушает ни ректор, ни сотрудники, ни студенты.

"Неважно, чей это ребенок или знакомый, все студенты одинаковы. Правило "друзьям все, остальным - по закону" у нас не работает", - отмечает руководитель.

Она рассказала, что в настоящее время живет с родителями в окружении сестер и брата, племянников.

"Как и любая девушка, планирую создать свою семью и воспитывать детей. В современном мире девушки могут преуспевать как в карьере, так и в семье. Среди друзей много таких примеров, и я надеюсь найти такой баланс", - поясняет Лаура Карабасова.

Говорит, что хочет отдать максимум своему вузу и родному городу. Однако останется ли она и дальше в Актобе, покажет время.

Автор: Адина Жасаганбергенова

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974219-samyy-molodoy-rektor-v-kazahstane-ya-iz-prostoy-semi-ne-bylo-superbogatyh-rodstvennikov/