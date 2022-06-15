До 12 лет колонии: ужесточить наказание за создание финпирамид планируют в Казахстане

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Депутаты мажилиса поддержали поправки, усиливающие ответственность за создание финансовых пирамид в Казахстане. Документ направлен в сенат, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат мажилиса Юрий Ли сообщил, что ужесточается мера наказания по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой".

"Мы там ужесточили меры наказания. Подняли нижний порог штрафа – раньше было от 0 до 3 тыс. МРП, мы поставили от 1 тыс. МРП до 3 тыс. МРП (более 9,1 млн тенге. На 1 января 2022 года 1 МРП равен 3 063 тенге - прим.ред.).

Общественные работы составляли до 800 часов, мы поставили 1,2 тыс. часов. Лишение свободы - с 3 лет до 5 лет. Крайнюю меру наказания - лишение свободы до 10 лет - мы подняли до 12 лет. В целом смысл 217 статьи мы не меняли, так как практика по ней наработана", - добавил депутат.

Отмечается, что в Уголовный кодекс добавлена новелла касательно ответственности за рекламу финансовых пирамид.

"В ней мы предполагаем наказание за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид, что предполагает распространение информации публично - либо через СМИ, либо через электронные информационные ресурсы. Наказание предполагается до 2 тыс. МРП штрафа, до 600 часов исправительных работ и до 2 лет ограничения либо лишения свободы", - добавил Юрий Ли.

Отметим, что сегодня депутаты рассмотрели и приняли во втором чтении законопроекты "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид" и "О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид".

Документы, совершенствующие механизмы защиты прав граждан посредством ужесточения ответственности за создание финансовых (инвестиционных) пирамид, а также введение уголовной ответственности за их рекламу, направлены в сенат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974213-mazhilis-prinyal-popravki-o-nakazanii-za-reklamu-finpiramid-v-kazahstane/