Движение по одной из улиц Алматы ограничат из-за замены трубопровода

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В Алматы ограничат проезд по одному из участков улицы Курмангазы. Ограничения связаны с работами по замене трубопровода, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматинские тепловые сети".

Движение для автотранспорта по улице Курмангазы от улицы Пушкина до проспекта Достык и далее от проспекта Достык до улицы Зенкова будет закрыто с 22:00 17 июня до 06:00 19 июня.

Отмечается, что движение по перекрестку Достык – Курмангазы будет открыто.

Как пояснили в компании, временные ограничения связаны с заменой трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента.

Также в компании добавили, что в период проведения работ подача горячего водоснабжения жителям будет сохранена.

"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка", - обратились к горожанам в "АлТС".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974175-dvizhenie-po-odnoy-iz-ulits-almaty-ogranichat-iz-za-zameny-truboprovoda/