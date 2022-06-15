Женщина подсаживалась в чужие автомобили и что-то шептала в Нур-Султане (видео)

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В столице таксисты пожаловались на странную женщину, которая без причин садилась в чужие автомобили и могла долго не выходить из авто, что-то нашептывая себе под нос.

Действий женщины побаивались все, кто с ней сталкивался, передает телеканал "Алматы". Отмечается, что она часами могла находиться в чужом авто.

Столичные автолюбители обратились за помощью к полицейским, но в профильном департаменте сообщили, что провели с ней профилактическую беседу, а состава преступления не нашли.

Житель Нур-Султана Ерсин Толегенов встретил таинственную незнакомку около двух недель назад. Он вышел из мечети, сел в свою машину и уже собирался выезжать, когда на заднее сиденье подсела женщина.

"Сказал: "Девушка, вы перепутали машину". Она игнорирует. 2-3 раза сказал ей – полный игнор, она по сторонам смотрит, и что-то шепчет про себя: "Должны забрать меня, должны забрать".

2-3 минуты посидела, я вышел из машины. Я дверь открыл и сказал: "Выйдите, пожалуйста. Мне надо ехать". Она вышла, по сторонам посмотрела и ушла", – рассказал водитель.

Подобные случаи повторялись не единожды, сообщает телеканал. В соцсетях распространились видеокадры, где одна и та же женщина садится в чужие машины на автозаправках и парковках. Интернет-пользователи предположили, что она может быть мошенницей.

"8 июня текущего года поступило сообщение о том, что неизвестная женщина села в чужую машину и отказывается выходить. Сотрудниками полиции района Есиль проведена профилактическая беседа о недопущении подобных фактов. Других противоправных действий со стороны женщины не выявлено", – сообщила руководитель пресс-службы ДП города Нур-Султана Эльмира Шауленова.

Тем не менее полицейские направили запрос в соответствующие органы.

Сообщается, что о странном поведении женщины высказывались и отдельные психологи. Проанализировав видеокадры, специалист Анна Поздеева предположила, что у человека психическое расстройство или же она находится под воздействием наркотиков. Не исключено, что это может быть и влияние виртуальной игры.

"Это, может быть, какое-то интернет-явление по принципу игры. Сейчас пошло достаточно большое количество игр. Допустим, "Игра в Кальмара", когда дается задание, надо себя заснять, зафиксировать. Если ты это задание выполнил, то ты переходишь на следующий уровень. Это может проявление подобного. Их очень много, они формируются, там есть выигрыш", – добавила психолог-практик

По словам психолога, в действиях женщины нет признаков мошенничества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974114-zhenschina-podsazhivalas-v-chuzhie-avtomobili-i-chto-to-sheptala-v-nur-sultane-video/