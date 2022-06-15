Дождь и гроза ожидаются в двух крупнейших городах Казахстана

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Сегодня, 15 июня, жителей Нур-Султана и Алматы предупредили о возможных осадках и даже грозах. Тем не менее жителей мегаполисов ждет теплая погода. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане в среду вероятней всего пройдет дождь. Днем столбики термометров покажут +22…+24 градуса, а ночью температура воздуха составит +13…+15 градусов. Скорость ветра – 9-14 м/с.

В Алматы сегодня прогнозируются осадки, возможна гроза. Температура воздуха будет держаться на уровне +27…+29 градусов, а ночью опустится до +16…+18 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с, но при грозе возможны порывы до 13 м/с.

Жителям Шымкента синоптики обещают солнечную и жаркую погоду с переменной облачностью. Днем ожидается +34…+36 градусов, а ночью жара спадет до +18…+20 градусов. Скорость ветра прогнозируется на уровне 8-13 м/с.

Также напомним, что на 15 июня в десяти областях Казахстана были объявлены штормовые предупреждения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974103-dozhd-i-groza-ozhidayutsya-v-dvuh-krupneyshih-gorodah-kazahstana/