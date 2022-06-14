Грозы, град и шквальный ветер: в 10 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение
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Завтра, 15 июня, в областях Казахстана объявили штормовое предупреждение. В большинстве регионов ожидается гроза, а в некоторых сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".
В среду на юге Мангистауской области ожидается гроза. Кроме того, на западе и севере региона возможна пыльная буря.
Также сообщается о вероятных грозах на севере и востоке Акмолинской области, на севере, юге и в горных районах Алматинской области, на севере и западе Павлодарской области, а также на севере, юге и востоке Карагандинской области.
15 июня в горах Туркестанской области ожидаются гроза и шквал, а на севере и востоке Северо-Казахстанской области – гроза, шквал и град.
В Кызылординской области в среду прогнозируется сильный ветер до 15-20 м/с. Также в регионе охраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем в центре и на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью же на западе, севере и востоке региона, а также днем на большей части области, ожидается гроза, град и шквальный ветер.
В горных районах Жамбылской области прогнозируется сильный дождь.
Напомним, что в ранее синоптики сообщали, что с 14 по 16 июня в Казахстане ожидается жаркая погода, несмотря на вероятные осадки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974077-grozy-grad-i-shkvalnyy-veter-v-10-regionah-kazahstana-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/