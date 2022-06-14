Больше 7 тыс. человек уехали из Казахстана с начала года

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Бюро национальной статистики Казахстана поделилось данными о демографической ситуации за январь-апрель текущего года. С начала года нашу страну покинули свыше 7 тыс. человек, сообщается на официальном сайте ведомства.

"В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, в январе-апреле текущего года число прибывших в страну составило 5 122 человека, число выбывших из страны – 7 041 человек, сальдо миграции составило 1 919 человек", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в бюро, основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ.

Также подчеркивается, что доля прибывших из стран СНГ составила 85,3%, выбывших - 80,1% от общего числа мигрантов.

По информации ведомства, за данный период численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 3%.

По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 3-х регионах страны: Алматы (11 577 человек), Нур-Султане (10 300 человек) и Шымкенте (1 664 человека).

В ведомстве рассказали и о естественном движении населения.

Естественный прирост населения за январь-апрель по сравнению тем же периодом в прошлом году снизился на 9,8% и составил 79,3 тыс. человек.

"В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-апрель 2022 года составило 127 тыс. человек, что на 7,6% меньше, чем за соответствующий период 2021 года", - сообщили в бюро.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 47,7 тыс. человек, что на 3,6% меньше, чем в прошлом году.

За январь-апрель 2022 в республике зарегистрировано 1113 умерших младенцев в возрасте до 1 года. Показатель увеличился на 0,4%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973994-bolshe-7-tys-chelovek-uehali-iz-kazahstana-s-nachala-goda/