Информацию о продаже базы данных на хакерском форуме прокомментировали в "Казпочте"

Иллюстративное фото: pixabay.com

Представители "Казпочты" на высказались касательно того, что на одном из хакерских форумов появилось объявление о доступе к серверу бэкапа баз данных организации.

Сообщается, что автор объявления пытался получить выкуп.

"Физическое лицо, разместившее объявление на хакерском форуме о доступе к серверу бэкапа баз данных АО "Казпочта", неоднократно обращалось в компанию с целью шантажа, предлагая выкупить информацию за несколько тысяч долларов", - подчеркнули в компании.

В "Казпочте" отметили, что утечки не было - информация годичной давности была получена неизвестным со стороннего сервера.

"АО "Казпочта" ранее, до публикации данного объявления, была передана информация в правоохранительные органы. Специалисты по информационной безопасности не подтвердили факт наличия персональных данных клиентов", - говорится в сообщении компании.

Вопрос прорабатывается совместно с правоохранительными органами для привлечения виновного к ответственности, добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее специалисты ЦАРКА обнаружили, что на одном из хакерских форумов был выставлен на продажу доступ к серверу бэкапа баз данных АО "Казпочта".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973977-informatsiyu-o-prodazhe-bazy-dannyh-na-hakerskom-forume-prokommentirovali-v-kazpochte/