Информацию о продаже базы данных на хакерском форуме прокомментировали в "Казпочте"
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Представители "Казпочты" на официальной странице компании в Facebook высказались касательно того, что на одном из хакерских форумов появилось объявление о доступе к серверу бэкапа баз данных организации.
Сообщается, что автор объявления пытался получить выкуп.
"Физическое лицо, разместившее объявление на хакерском форуме о доступе к серверу бэкапа баз данных АО "Казпочта", неоднократно обращалось в компанию с целью шантажа, предлагая выкупить информацию за несколько тысяч долларов", - подчеркнули в компании.
В "Казпочте" отметили, что утечки не было - информация годичной давности была получена неизвестным со стороннего сервера.
"АО "Казпочта" ранее, до публикации данного объявления, была передана информация в правоохранительные органы. Специалисты по информационной безопасности не подтвердили факт наличия персональных данных клиентов", - говорится в сообщении компании.
Вопрос прорабатывается совместно с правоохранительными органами для привлечения виновного к ответственности, добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее специалисты ЦАРКА обнаружили, что на одном из хакерских форумов был выставлен на продажу доступ к серверу бэкапа баз данных АО "Казпочта".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973977-informatsiyu-o-prodazhe-bazy-dannyh-na-hakerskom-forume-prokommentirovali-v-kazpochte/