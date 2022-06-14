Казахстанцев предупредили о мошенниках, "продающих" сахар по низкой цене

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В Жамбылской области ажиотаж с сахаром дошел до того, что в Сети активизировались мошенники. Неизвестные продают сладкий песок по низкой цене, берут оплату и исчезают - некоторые уже попались на уловки аферистов, сообщает сайт телеканала КТК.

В интернете неизвестные стали активно "продавать" сахар по заманчивой цене – 250-300 тенге за кило. Как отмечают корреспонденты, так называемые продавцы открыто показывают документы, заключают договоры, а после предоплаты даже снимают отгрузку товара.

Жертвой обмана стала жительница Тараза, а также еще четыре соседские семьи. Они заказали 350 килограммов сахара почти на 100 тыс. тенге.

"Сахар, сами знаете, проблема сейчас, нигде не найдете. Мы, допустим, ездили по магазинам, нигде нет. Залезли в ОLX, объявление "Сахар оптом", только мешками, мешки по 50 кг, получается. Ну, мы созвонились, звонки только через WhatsApp. Парень трубку взял, говорит, минимальный заказ – от 250 килограмм. И нету ни сахара, ни денег. И в принципе, раздавать деньги, теперь нам отдавать, мы как инициаторы были. Тоже стыдно, честно говоря", - рассказала Юлия Гомон.

По словам корреспондентов, в полиции к таким делам относятся без энтузиазма - пообещали разобраться в ситуации лишь после обращения во все инстанции.

Сообщается, что сейчас стражи порядка активно охраняют социальные павильоны. На днях там чуть не затоптали продавцов, которые в момент отгрузки мешков с сахаром оказались на пути толпы. После инцидента в соцпавильонах решили поднять цену, с 330 до 450 тенге за кило, и выставить охрану.

"Со вчерашнего дня, с 12-го числа, цена стала 450, но народ нисколько не уменьшился. Ажиотаж точно такой же, он не прошел. Двое сотрудников полиции пропускали, охраняли нас. Ну вот 300 килограмм сегодня привезли, и буквально вот с 11 до 12 они все ушли, грамм не остался", - рассказала кассир Фатима Харсиева.

Как отмечают корреспонденты, ажиотаж наблюдается и в Актобе. Местные жители скандалят в очередях за более дешевым сахаром, а в супермаркетах все еще действует лимит на продажу.

Сообщается, что из одной такой очереди даже выгнали ребенка.

Тем не менее, такие скандалы чиновники называют редкими, ажиотаж отрицают. По словам корреспондентов, чиновники утверждают, что люди, а вместе с ними и журналисты раздули проблему из ничего.

"Вы такую подачу подаете, и из-за этого такой ажиотаж создается. Сахар есть на полках не только утром: и в обеденное время есть, и вечером есть. Это естественный процесс", - заявил руководитель управления предпринимательства Актюбинской области Нурхан Тлеумуратов.

Однако актюбинцы не согласны с такими утверждениями.

Источник: сайт телеканала КТК.

Напомним, на днях о вероятном росте цен на сахар предупредили жителей Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973954-kazahstantsev-predupredili-o-moshennikah-prodayuschih-sahar-po-nizkoy-tsene/