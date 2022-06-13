Мажилисмен спас жизнь пассажиру самолета, летевшего из Алматы в Сеул

Депутату Галымжану Елеуову выразили благодарность за спасение жизни пассажира. Фото: Пресс-служба Мажилиса/Ж. Жумабекова

Депутат мажилиса Галымжан Елеуов спас жизнь человеку на борту самолета, который летел из Алматы в Сеул, об этом сообщается на официальном сайте парламента РК.

Инцидент произошел 30 апреля текущего года. Сегодня, 13 июня, благодарственное письмо и памятный подарок от имени президента авиакомпании Air Astana Питера Фостера вручили депутату представители авиаперевозчика.

"Руководство авиакомпании Аir Astana выражает вам благодарность за своевременную помощь, оказанную пассажиру, следовавшему по направлению Алматы – Сеул 30 апреля 2022 года. Ваш профессионализм, отзывчивость и активная гражданская позиция спасли человеку жизнь", - отмечается в тексте благодарственного письма.

По словам представителя авиакомпании, ситуация произошла на борту самолета, когда у одного из пассажиров снизилось давление, и он начал терять сознание.

Бортпроводницы обратились к пассажирам с вопросом, есть ли в салоне медицинский работник. На помощь пришел мужчина, как оказалось, это был депутат мажилиса Галымжан Елеуов, который направлялся в зарубежную командировку. Он по профессии является врачом.

Подчеркивается, что несмотря на сложные обстоятельства и ограниченные условия, мажилисмен сумел вовремя оказать первую медицинскую помощь пассажиру.

Как рассказал сам Галымжан Елеуов, человек находился без сознания, в состоянии клинической смерти, давление и пульс у него были редкие, пришлось проводить практически реанимационные мероприятия.

Мажилисмену удалось восстановить сердечную деятельность пассажира и улучшить его состояние. Тем самым отпала необходимость экстренной посадки самолета в ближайшем городе.

Состояние 37-летнего пассажира удалось стабилизировать и он благополучно продолжил полет, сообщили в мажилисе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973915-mazhilismen-spas-zhizn-passazhiru-samoleta-letevshego-iz-almaty-v-seul/