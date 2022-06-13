Опрос NUR.KZ: у кого из казахстанцев есть собственное жилье

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Везунчиками можно назвать тех, кто владеет собственным жильем и кому не приходится снимать квартиру или делить угол с родственниками. Тем не менее, не все казахстанцы имеют возможность приобрести квартиру или дом, как только "вылетают из родительского гнезда", передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее мы писали о том, что казахстанцы стали в два раза реже покупать недвижимость - майские показатели сделок купли-продажи жилья показали резкий спад. Между тем, высокие показатели сделок по покупке и продаже недвижимости показал март этого года.

Тем не менее, цены на квартиры продолжают расти. С мая 2021 года по май 2022 года стоимость квартир на вторичном рынке увеличилась сразу на 27,9%, на первичном рынке – на 19,3%.

Мы решили провести опрос, чтобы узнать, какой процент наших читателей обладает собственными квадратными метрами. Есть ли у вас свое жилье?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973872-opros-nurkz-u-kogo-iz-kazahstantsev-est-sobstvennoe-zhile/