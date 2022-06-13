Двое мужчин на лодке потерялись на реке в ВКО

Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

11 июня на реке в ВКО потерялись двое мужчин на моторной лодке. На их поиски отправились спасатели. Об этом сообщается на официальной странице регионального департамента по ЧС в Instagram.

Спасатели ОСО ДЧС ВКО смогли обнаружить пропавших граждан. Их нашли на порогах реки Белопорожка.

Оказалось, что спустя некоторое время после выхода на воду моторная лодка жителей ВКО застряла, и они не смогли продолжить движение.

Совместными силами спасателей и друзей потерявшихся доставили до села Карагужиха. Травм найденные мужчины не получили, в медицинской помощи не нуждались.

Спасатели напомнили гражданам о мерах безопасности на воде. Казахстанцев попросили не рисковать своей жизнью и не выбирать опасный маршрут, не зная местности и водоема.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973757-dvoe-muzhchin-na-lodke-poteryalis-na-reke-v-vko-video/