Скопище покрышек обнаружили в песках Мангистау (фото)

Фото: Клуб любителей Мангистау/Facebook

На скопище покрышек наткнулись в песках Мангистауской области. Местные жители посчитали, что автомобильные шины оставили после себя участники ралли. В акимате села Уштаган сообщили, что фото сделаны между населенными пунктами Уштаган и Жарма, передает Lada.kz.

В сельском акимате пояснили, что в 2017-2018 годах с целью сокращения дороги из села Уштаган в сторону села Жарма и далее в направлении Жанаозена был приспособлен участок для передвижения автотранспорта путем цепной укладки неисправных автомобильных шин.

Фото: Клуб любителей Мангистау/Facebook

Однако из-за оползней, вызванных ветром, это место снова оказалось заметенным.

"В планах стоит вопрос проведения монтажных работ во влажное время года, то есть когда будет возможность посетить данную зону. В летний период, когда песок сыпется, большинство автомобилей не могут передвигаться по этой местности. Именно поэтому гора на западной стороне песчаного конца была приспособлена для передвижения автотранспорта", - объяснили в ведомстве.

Фото: Клуб любителей Мангистау/Facebook

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973730-skopische-pokryshek-obnaruzhili-v-peskah-mangistau-foto/