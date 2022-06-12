Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле 2022 года

Нур-Султан. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

В июле 2022 года казахстанцы при 5-дневной рабочей неделе отдохнут 11 дней, а при 6-дневной - будет шесть выходных. Так следует из календаря праздничных и выходных дней, опубликованного на портале egov.kz.

В июле казахстанцы отмечают два праздника - День столицы и Курбан-айт.

В этом году 6 июля (День столицы) приходится на среду, никаких переносов не предусмотрено, поэтому жители страны отдохнут один день.

Первый день Курбан-айта по мусульманскому календарю выпадает на субботу, 9 июля. Так как этот день - выходной, то и переносов не будет.

Таким образом, в этом году на июль приходится 20 рабочих дней и 11 выходных для тех, кто работает пять дней в неделю. При 6-дневной рабочей неделе - 25 рабочих дней и 6 выходных.

Скриншот: egov.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973723-skolko-dney-kazahstantsy-otdohnut-v-iyule-2022-goda/