Заблокировали проезд: чиновники встретились с жителями Актау

Фото: предоставлено жительницей Актау/Lada.kz

Жильцам заблокировали проезд к их дому №2 в 4 микрорайоне Актау. После жалобы на место выехал и встретился с людьми заместитель акима города Алпысбай Таубаев, передает Lada.kz.

Жительница дома №2 Ботагоз рассказала, что с момента открытия новой дороги на участке вдоль парка "Акбота" в 4А микрорайоне был перекрыт выезд для автомобилей со стороны дома №2 в 4 микрорайоне.

"Все жители, машины спецслужб, скорой помощи, полиции заезжали с торца дома. С недавних пор, как закончилось строительство медцентра, закрыли единственную лазейку, установив бетонную плиту, чтобы мы не ездили по канализационным люкам. Нам приходится полмикрорайона объезжать, чтобы попасть к себе во двор", - пожаловалась женщина.

"Дорогу сделали - похвально, но жильцов дома №2 заблокировали", - добавила она.

Также жительница дома попросила обратить внимание на ужасное состояние футбольного поля. Говорит, что покрытие на нем облезло спустя два месяца после сдачи в эксплуатацию.

С жителями встретился заместитель акима Актау Алпысбай Таубаев. Он сообщил, что с соответствующими службами будет решаться вопрос по поводу проезда автотранспорта. Также он пообещал найти подрядчика, который строил футбольное поле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973709-zablokirovali-proezd-chinovniki-vstretilis-s-zhitelyami-aktau/