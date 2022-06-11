Гроза, град и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана

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Штормовое предупреждение было объявлено в 12 регионах страны - синоптики предупредили жителей Казахстана об ухудшении погодных условий, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

12 июня на севере, в центре Акмолинской области ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем 12 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Завтра на юге Актюбинской области, по прогнозам, пройдет гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

12 июня утром и днем на востоке и предгорных районах Алматинской области возможна гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье на западе Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

12 и 13 июня в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 12 июня на севере, юге области, в горных районах, 13 июня на юге, западе, востоке области, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 13 июня порывы 23 м/с.

Завтра на севере, в центральной части Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют грозу.

В воскресенье на севере, востоке Карагандинской области возможна гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

12 июня в Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный, днем в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье ночью на севере, днем на севере, западе, востоке Костанайской области будет гроза, град, шквал. Ветер западный, ночью на севере, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

12 июня на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный, на севере области днем порывы 15-20 м/с.

Завтра на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, ночью на юге области, днем на большей части 15-20, порывы 25 м/с.

Днем 12 июня в горах Туркестанской области прогнозируют сильный дождь. На юге, западе области, в горных и предгорных районах - гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973694-groza-grad-i-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-na-bolshey-chasti-kazahstana/