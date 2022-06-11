Акчулаков: район Балхаша оптимален для размещения АЭС

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Министр энергетики РК Болат Акчулаков в ходе брифинга ответил на вопрос о том, насколько безопасно строить атомную электростанцию в сейсмоопасном регионе, передает корреспондент NUR.KZ.

"В 2006 году когда я был вице-министром, мы занимались вопросами атомной станции, мы сделали большое изучение на предмет определения наиболее активных сейсмозон по стране. После изучения результатов мы выяснили, что асейсмичных зон в Казахстане нет. Даже в тех регионах, где нет гор, там есть техногенная сейсмоопасность и есть осадочный бассейн, тектонические плиты.

Поэтому по месту размещения станции много вопросов, помимо связанных с землетрясением, есть вопросы даже розы ветров, учитывается климат, ресурсы воды. Район озера Балхаш в совокупности нюансов является оптимальным для размещения в будущем АЭС.

Многие приводят пример Фукусимы, там был вопрос воздействия цунами и, когда строили, предполагали, что такого цунами разрушительного может не быть. Но те реакторные установки, которые мы смотрим, они уже учитывают опыт Фукусимы, возможные воздействия землетрясений большой магнитуды. Мы думаем, это будет максимально безопасно", - рассказал министр энергетики.

По поводу утилизации отходов министр отметил, что в Казахстан не должны завозиться отходы из других стран, а собственные отходы уже накопились - отходы станции "Маяк", которая заглушена и остановлена.

"Был вопрос как утилизировать, у нас есть объекты, где можно безопасно захоронить эти отходы. Этот вопрос можно назвать решенным. Придется проводить работы, но мы уже занимаемся этим много лет", - заявил Акчулаков.

Станцию будут строить в течение 10 лет, отметил он.

"Ждать мы не можем, у нас первоочередной порядок – мы проводим ревизию. Порядка 30 станций мы закончили, осталось еще около 10, мы предполагаем, что они должны быть заменены на газ, построить новые станции, а угольные консервировать на случай, если что-то возникнет.

Полюс в Алматы три ТЭЦ будут переделываться, что покроет дефицит, плюс в Шымкенте реализуется станция 450 мегаватт, тоже парогазовая. Недавно мы решили провести аукцион на строительство двух новых станции в Кызылорде - 250 мегаватт - и в Туркестанской области - 1 гигаватт.

Плюс реконструкция блоков ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Мы подписали предварительное соглашение для строительства ветровой электростанции мощностью 1 гигаватт с батареями накопления. По ветровой и солнечной, планы у нас - 15% электроэнергии должно быть от возобновляемых источников к 2030 году.

ТЭЦ-2 приоритетный проект, до конца 2025 года мощность 600-630 мегаватт будет введена. Первый блок планируется к концу 2023 года", - заявил министр.

Напомним, что в Минэнерго огласили место строительства будущей АЭС в Казахстане -это регион Балхаш, в районе поселка Улкен, Алматинская область.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973659-akchulakov-rayon-balhasha-optimalen-dlya-razmescheniya-aes/