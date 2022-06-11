Гибнет домашний скот: жители Павлодарской области жалуются на нашествие насекомых

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Полчища комаров и мошек атаковали жителей одного из районов в Павлодарской области. Местные жители говорят, что практически не выходят на улицу, а из-за кровососов гибнут собаки и домашний скот, передает сайт телеканала КТК.

Ситуацию в Актогайском районе местные жители называют настоящей катастрофой - от гнуса гибнут животные, а люди надевают шапки пчеловодов и даже костюмы таежных охотников.

"Это очень большая катастрофа, реальная катастрофа. Ночью выходишь, собаки воют, собак практически невозможно на улице держать, не говоря уже о скоте. Скот мы весь отправили в степь, чтобы возле дома их не было. Сейчас никто коров не доит дома. Ну, практически невозможно это все делать", - заявил местный житель Мейрам Имашев.

По информации корреспондентов, люди без особой необходимости не выходят из домов. А чтобы спасти домашний скот и птицу, разводят костры - дым должен отпугивать гнус, однако это не всегда помогает.

"Вот птицу у меня заедает вся мошка и комар, как сказать. Собаки – они залезают в эти норы, роют. Это невозможно! Это невозможно! Вот буквально вчера опять завеса эта проходила – и что? Смотрите, ветер – и все равно комары, мошка заедает. Это невозможно! Уже плакать хочется. В огород я выйти не могу, у меня все заросло травой, я ничего не могу сделать", - жалуется Гульмира Христадорова.

Чиновники утверждают, что у них есть свой план по борьбе с насекомыми, тем не менее, признают, что обработка не всегда приносит ожидаемые плоды.

"Основная задача – это провести барьерную обработку, чтобы комар, так скажем, с основной поймы мог не залететь на территорию населенных пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш, вот. Ну, где-то это получается, где-то это нет, поэтому вот пока ситуация такая", - пояснил аким Актогайского района Каршыга Арынов.

По требованию жителей района власти начали травить гнус с воздуха.

За два дня самолет обработал луга возле 17 аулов, однако, по словам местных жителей, после обработки количество насекомых только увеличилось.

Источник: КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973635-gibnet-domashniy-skot-zhiteli-pavlodarskoy-oblasti-zhaluyutsya-na-nashestvie-nasekomyh/