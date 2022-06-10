Набравшим максимальный балл на ЕНТ казахстанцам аннулировали результаты

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В Казахстане два абитуриента набрали 139 баллов из возможных 140 на Едином национальном тестировании. Однако проверка показала, что сделали они это нечестным путем. О произошедшем рассказал глава Наццентра тестирования Руслан Емелбаев на своей странице в Instagram.

Как отметил Емелбаев, со старта ЕНТ-2022 максимальный балл - 139 из 140 возможных - удалось набрать лишь двум абитуриентам. Однако прежде чем поделиться радостной новостью с общественностью, в Наццентре тестирования решили провести дополнительную проверку.

"Есть абитуриенты, которые, не соблюдая принципов академической честности, прибегают к разным уловкам. Поэтому, прежде чем сообщить Вам радостную новость, мы решили провести дополнительную проверку.

К сожалению, при повторной проверке видеозаписей абитуриентов было обнаружено нарушение правил. Мы приняли соответствующие меры и аннулировали результаты тестируемых", - сообщил Емелбаев.

Глава центра в очередной раз призвал абитуриентов не обманывать себя и окружающих и достигать своих целей только честным путем.

"Уверены, что на ЕНТ-2022 будут тестируемые, которые благодаря своим знаниям наберут максимальные 140 баллов.

В данный момент мы проводим повторную проверку более 100 видеозаписей абитуриентов с аномально высокими баллами (начиная от 20+ до 90+ баллов). Все результаты, достигнутые с нарушениями, правил будут аннулированы!"- добавил Емелбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973630-nabravshim-maksimalnyy-ball-na-ent-kazahstantsam-annulirovali-rezultaty/