Несколько улиц перекроют в Алматы для проведения велогонок

Иллюстративное фото: pixabay.com

В воскресенье, 12 июня, возле Национальной Академии наук в Алматы состоятся соревнования по велосипедному спорту. Из-за этого некоторые улицы будут временно перекрыты, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В ведомстве сообщили, что 12 июня с 07:00 до 12:00 в связи с проведением велогонки планируется перекрытие дорожного движения по пересечениям улиц Курмангазы и Пушкина, улиц Пушкина и Шевченко, а также улиц Шевченко и Кунаева.

"Просим граждан с пониманием отнестись к временным мерам и заблаговременно корректировать маршрут передвижения", – говорится в сообщении акимата города Алматы.

Также в акимате предоставили схему перекрытия улиц (доступно, если перелистнуть "карусель" из фото).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973621-neskolko-ulits-perekroyut-v-almaty-dlya-provedeniya-velogonok/