Карагандинка узнала о своей "смерти" после похода в ЦОН

Надежда Липина. Фото: из личного архива

Жительница Караганды узнала о своей "смерти" после посещения ЦОНа. Она пыталась заменить удостоверение личности, срок которого истекал. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

38-летняя Надежда Липина обратилась в ЦОН 23 мая. Она хотела заменить удостоверение личности, срок действия которого подходил к концу. Однако сделать этого ей не удалось, сотрудники паспортного стола заявили, что по базе она числится мертвой.

"Они сказали мне, что я с 2012 года числюсь мертвой. Якобы такая запись была произведена в книге регистрации ЗАГСа. Я не могу понять, как такое могло произойти. Ведь я постоянно работаю, отчисления в пенсионный фонд идут, брала кредиты. В 2018 году у меня родился ребенок, я даже получала пособие по уходу за ним", - негодует Надежда.

Карагандинке обещали разобраться и позвонить. Однако ждать пришлось более двух недель. Только после обращения женщины к журналистам ситуация сдвинулась с точки.

"Как только я обратилась в СМИ, мне позвонили и сказали, что все исправили. Но я все равно расстроена. Это ведь не шутки. Меня убили и воскресили по бумагам и даже не извинились", - добавила Надежда.

В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили, что о ситуации знают и уже исправили ее. Женщине не придется платить штраф за просроченный документ.

"При обращении гражданки Липиной было установлено, что в базе данных было задокументировано, что ранее выданное удостоверение в 2012 году было ошибочно уничтожено с указанием причины "в связи со смертью". По состоянию на 9 июня корректировка внесена в базу данных документированного населения. Гражданка Липина подлежит документированию в общем порядке", - отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973591-karagandinka-uznala-o-svoey-smerti-posle-pohoda-v-tson/