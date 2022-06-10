"Универсальный солдат": ровесник казахстанской полиции рассказал о работе "опера"

Шалкар Амантаев. Фото: ДП Алматы

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что криминальная полиция – одна из ключевых служб в системе органов внутренних дел. На плечи оперуполномоченных ложится непростая задача по раскрытию преступлений. Недаром сотрудники этой службы часто становятся героями фильмов и сериалов. Шалкар Амантаев – ровесник казахстанской полиции – считает "оперов" "универсальными солдатами", передает корреспондент NUR.KZ.

Шалкар Амантаев является старшим оперуполномоченным группы по раскрытию имущественных преступлений отделения криминальной полиции ОП при УП Алмалинского района. Он считает: защищать свою Родину – это долг каждого мужчины.

Вот уже 7 лет капитан полиции раскрывает имущественные преступления. Окончив КазНПУ имени Абая и получив специальность юриста, с 2015 года он сразу же приступил к работе в полиции.

Ненормированный рабочий день, ночные дежурства, страшные картины происшествий, ежедневный контакт с опасными преступниками – все это привычно знатоку своего дела. Тыл оперуполномоченного "охраняет" супруга, Айдана.

"Вы спрашиваете, хороший опер – кто он? Отвечу сразу, это в первую очередь "универсальный солдат". Да, у каждого есть своя специализация. Кто-то занимается расследованием краж, кто-то – убийств и других тяжких преступлений.

Однако оперуполномоченный – это и сотрудник патрульно-постовой службы, и участковый, и следователь в одном лице. Это связано с тем, что у сотрудника криминальной полиции широкий перечень функций. Ежедневно его подстерегает опасность там, где никто не ждет.

Подвергая свои жизни этому, он борется за покой граждан, порядок и мир в стране. Не раз сотрудниками нашей службы были проявлены героизм и отвага, которые вызывают восхищение и уважение каждого казахстанца", – поделился Шалкар Амантаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973590-universalnyy-soldat-rovesnik-kazahstanskoy-politsii-rasskazal-o-rabote-opera/