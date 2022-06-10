Об отсутствии препятствий на границе Казахстана и Кыргызстана сообщили в КГД

Фото: КГД МФ РК

Препятствий при перемещении товаров через казахстанско-кыргызскую границу не выявлено во время проверки ЕЭК и фискальных органов Кыргызстана и России. Об этом в Комитете госдоходов Министерства финансов РК сообщили корреспонденту NUR.KZ.

Как сообщили в КГД РК, в СМИ Кыргызстана периодически появляются публикации об опасениях по поводу проведения казахстанскими налоговиками проверок на границе в отношении кыргызских грузоперевозчиков.

Также госорганы Кыргызстана высказывали мнение о возможном наличии барьеров при перемещении товаров во взаимной торговле.

"Для детального изучения ситуации на казахстанско-кыргызской границе пункты пропуска "Кордай" и "Карасу" 3 июня текущего года посетили представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) во главе с Членом Коллегии – Министром ЕЭК по таможенному сотрудничеству Мамыткановым и фискальных органов Кыргызской Республики и таможенной службы Российской Федерации.

Казахстанская сторона продемонстрировала на автомобильных пунктах пропуска "Кордай" и "Карасу" процессы пограничного, экспортного контроля и мониторинга перемещения товаров с применением информационных систем Комитета государственных доходов", – сообщили в ведомстве.

Там отметили, что с начала года через границу между двумя странами проехали более 119 тысяч грузовых авто. При этом, казахстанская сторона сообщила, что на границе со странами ЕАЭС осуществляется только пограничный и экспортный контроль. А это не препятствует перемещению грузовиков и не противоречит основным принципам и нормам Договора о ЕАЭС и законодательству РК.

"Вместе с тем, в феврале текущего года между сторонами достигнута договоренность о необходимости использования во взаимной торговле электронных счетов-фактур (ЭСФ) на перевозимый груз. Фискальные органы сторон обязались проводить разъяснительную работу среди субъектов бизнеса. При этом, обязательство по использованию ЭСФ закреплено в законодательствах сторон.

Однако данная договоренность отправителями Кыргызской Республики не соблюдается. Со слов грузоперевозчиков, периодические скопления на кыргызской стороне возникают по причине ожидания оформления документов на перевозимые грузы непосредственно перед пересечением границы.

В свою очередь, отсутствие ЭСФ это явный признак теневой торговли, соответственно сокрытия налогов на доходы в стране отправления и уклонение от НДС в стране получателя", - сообщили в КГД.

В ведомстве подчеркнули, что налоговики Казахстана проводят проверки рисковых грузовых средств на территории страны согласно налоговому законодательству.

"За 5 месяцев текущего года на территории Республики Казахстан проверено 4,7 тыс. грузовых автотранспортных средств или 4% от общего количества, проследовавших из Кыргызской Республики, нарушения установлены в 99%. Установлены случаи ввоза поддельных акцизных марок, майнингового оборудования, электронных сигарет и других товаров без надлежащего оформления.

Важно отметить, что на пункте пропуска на границе проверочные мероприятия органами государственных доходов Республики Казахстан не проводятся", - заявили в КГД.

Организация работы органов государственных доходов по выявлению нарушений наглядно продемонстрирована участникам встречи.

В результате Комиссия рекомендовала кыргызской стороне при необходимости принять дополнительные меры по организации внутреннего налогового контроля за грузоперевозками через пункты пропуска. Также сторонам рекомендовано совершенствовать информационный обмен о товарах и обеспечить реализацию ранее достигнутых двухсторонних договоренностей.

Напомним, ранее сообщалось, что грузовой автотранспорт проходит казахстанскую сторону границы с Кыргызстаном не более чем за 20 минут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973544-ob-otsutstvii-prepyatstviy-na-granitse-kazahstana-i-kyrgyzstana-soobschili-v-kgd/