Минздрав опроверг слухи о регистрации холеры в Карагандинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК опроверг распространившуюся в Сети информацию о том, что в Карагандинской области регистрировались случаи заболевания холерой, сообщается на официальном сайте ведомства.

По информации КСЭК, в социальных сетях и в WhatsApp рассылают сообщение о регистрации в Карагандинской области заболеваемости холерой, о выделении холерного вибриона в водоемах города.

"Указанные в ссылке на предупредительные документы пришедшие якобы в больницу, являются фейком. Данная информация недостоверна. Регистрации случаев с подозрением на холеру по Жезказгану не было", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в КСЭК отметили, что наличие холерного вибриона находится на контроле, с мая по октябрь еженедельно проводится отбор проб из открытых водоемов лабораторного исследования.

В комитете подчеркнули, что лица, распространяющие заведомо ложную информацию, будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973525-minzdrav-oproverg-sluhi-o-registratsii-holery-v-karagandinskoy-oblasti/