Тонувшего в Каспийском море человека спасли пограничники

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Накануне, 9 июня, в Каспийском море едва не утонул человек - его спасли сотрудники Погранслужбы КНБ, которые в это время несли боевую службу в двух тысячах метров от берега в Мангистау.

Об произошедшем изданию Lada.kz рассказал старший лейтенант департамента Пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области Асхат Жаналипов.

Как сообщил Жаналипов, тонущий человек был поднят на борт пограничного корабля и спасен.

"Отплыв от берега, он не смог выбраться и стал тонуть. Течением его стало уносить все дальше и дальше. Мы подняли его на борт и оказали помощь", - рассказал командир пограничного корабля.

После оказания всей необходимой помощи пограничники передали спасенного человека сотрудникам МЧС РК.

Ранее сообщалось, что в Актау студент утонул во время съемок видео для TikTok. Его тело спасатели нашли лишь на следующий день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973442-tonuvshego-v-kaspiyskom-more-cheloveka-spasli-pogranichniki/