Гроза и жара выше 30 градусов: какой будет погода в трех мегаполисах Казахстана

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Актуальный прогноз погоды на пятницу, 10 июня, опубликовал официальный сайт РГП "Казгидромет". Согласно прогнозам синоптиков, в двух столицах сегодня будет жарко, а в Шымкенте ожидается гроза.

В Алматы сегодня днем, по прогнозам синоптиков, будет солнечно и жарко - в южной столице ожидается до +32...+34 градусов, а вот ночью в мегаполисе прогнозируют дождь и грозу, столбики термометров опустятся до +18...+20 градусов. Скорость ветра составит 2-7 м/с, при грозе возможны порывы до 12 м/с.

Жителей столицы также ждет жаркая погода без осадков. Сегодня в Нур-Султане столбики термометров покажут от +28 до +30 градусов днем и от +14 до +16 градусов ночью. Скорость ветра составит 9-14 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.

Между тем в Шымкенте сегодня ожидается гроза, столбики термометров при этом поднимутся до +35...+37 градусов днем и опустятся до +18...+20 градусов ночью. В мегаполисе ожидается усиление ветра до 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973441-groza-i-zhara-vyshe-30-gradusov-kakoy-budet-pogoda-v-treh-megapolisah-kazahstana/