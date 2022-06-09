Двое мужчин нанесли себе раны из-за незаконных требований перед зданием компании в Жанаозене

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня, 9 июня, примерно в 15:00, двое мужчин нанесли себе раны перед зданием АО "Озенмунайгаз" в Жанаозене, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как указали в акимате, перед зданием компании собралась группа лиц с требованием трудоустройства в обход общей очереди.

"Получив отказ, двое из них - гражданин С.К и гражданин С.Т. (ранее судим) нанесли себе непроникающие раны лезвием передней брюшной стенки и предплечья.

Оба были госпитализированы в городскую больницу. Их осмотрели в приемном покое, угрозы для жизни нет. Один из прибывших от госпитализации отказался и покинул здание больницы", - рассказали вакимате города.

В акимате отметили, что вышеупомянутые граждане ранее прошли обучение и 1 июня были трудоустроены в частную компанию с окладом 250 тысяч тенге.

"Им неоднократно было разъяснено, что трудоустройство в нефтегазовую отрасль идет согласно принятому алгоритму, в порядке общей очереди.

Нарушение алгоритма, трудоустройство вне очереди будет несправедливо по отношению к другим кандидатам на трудоустройство", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973425-dvoe-muzhchin-nanesli-sebe-rany-pered-zdaniem-mestnoy-kompanii-v-zhanaozene/