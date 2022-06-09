Водителя автобуса могут лишить прав за выезд на встречную полосу в Нур-Султане (видео)

Автобус выехал на встречную полосу в Нур-Султане. Кадр из видео: instagram.com/police_nur_sultan

В столице на камеры видеонаблюдения попал момент выезда городского автобуса на встречную полосу. Теперь водителю грозит лишение прав на полгода, сообщается на официальной странице столичного департамента полиции в Instagram.

В полиции сообщили, что автобус марки "YUTONG", следуя по проспекту Кабанбай батыра, при движении в сторону улицы Кургальжинское шоссе со стороны улицы Сарайшык выехал на полосу встречного движения.

Информацию передали сотрудникам Специализированного батальона патрульной полиции через дежурную часть.

"После остановки транспортного средства в отношении водителя был составлен административный протокол по части 3 статьи 596 КРКобАП "Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженных с разворотом или поворотом", – отметили представители ДП Нур-Султана.

Отмечается, что позже Специализированный межрайонный административный суд рассмотрит вопрос о лишении водителя прав на управление транспортным средством сроком на шесть месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973381-voditelya-avtobusa-mogut-lishit-prav-za-vyezd-na-vstrechnuyu-polosu-v-nur-sultane-video/