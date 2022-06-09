"Разбили все посевы": на нашествие сайгаков пожаловались казахстанские фермеры

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Аграрии Акмолинской области обеспокоены тем, что угрозой для посевов стали краснокнижные животные. Фермеры жалуются, что стада вытаптывают и съедают все посевы.

Свыше ста гектаров посевных площадей, захваченных антилопами, списаны на сегодняшний день, сообщают корреспонденты телеканала "Хабар 24". Наряду с засушливостью земледельцы теперь страдают еще и от нашествия краснокнижных сайгаков.

Отмечается, что регион может столкнуться с проблемой продовольственной безопасности. Так, владелец одного из хозяйств уже лишился 15 млн тенге.

"Такая тяжелая посевная была. Посеяли, взяли кредиты. Хорошие всходы были. Прошел окот, пришла сайга. Разбила все посевы. Уже от этой пшеницы мы не получим 40-50 процентов пшеницы. До уборки 2 месяца осталось. Будем здесь жить и гонять сайгаков, чтобы хоть что-то сохранить", – пожаловался фермер Виктор Щербаков.

Сообщается, что аграриям приходится нанимать рабочих, чтобы те выгоняли сайгаков с сельхозугодий. Однако фермеры жалуются на штрафы.

"Мы не можем выгнать сайгу. Они не боятся. Отстрела нет. Егеря приезжают, угрожают, если сильно отгоняем, что, если сильно отгоним – штраф 7 млн тенге, уголовное дело. Почему так крестьян на произвол судьбы бросили, я не знаю", – заявил глава одного из хозяйств Марат Козбагаров.

Ситуацию с сайгаками прокомментировали в палате предпринимателей Атбасарского района Акмолинской области.

"Нашествие сайгаков в этом году пугает аграриев тем, что они зашли на период ростков пшеницы. Если на этой стадии, как подтверждают агрономические службы, вытоптаны будут ростки урожая, то получить какой-либо урожай не будет возможным. Предлагается незамедлительно решить вопрос с сайгаками. Это создание отдельных резервуаров. Найти понимание с егерями, с экологическими службами, которые будут отслеживать популяцию сайги, их ход прохождения", – сообщила директор палаты предпринимателей Атбасарского района Роза Тасмагамбетова.

Тем не менее зоозащитники считают, что ограничить передвижение животных охраняемыми территориями не выход с положения. Специалисты предлагают подумать над разработкой компенсационных программ для фермеров.

Вопрос о необходимости охоты на сайгаков прокомментировали в Минэкологии.

"Сейчас получим биологическое обоснование. На его основании будет определена изымаемая численность сайгаков. Далее будут проводиться работы по внесению изменений в некоторые нормативно-правовые акты по вопросам охоты.

Это время займет до августа. Если мы пойдем по пути любительской охоты, с августа, скорее всего, начнется охота на самцов. Если пойдем по пути регулирования численности особей – октябрь-ноябрь, путем промысловой охоты", – заявил главный эксперт Управления животного мира и охотничьего хозяйства Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Аскар Абдрахманов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973274-razbili-vse-posevy-na-nashestvie-saygakov-pozhalovalis-kazahstanskie-fermery/