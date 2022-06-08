Несколько участков улицы Саина в Алматы перекроют из-за ремонта дороги

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В связи с проведением ремонта дорожного покрытия акимат Алматы предупреждает горожан о перекрытии участков дороги по улице Саина, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации акимата города, 9, 10, 11 и 12 июня с 08:00 до 19:00 будет частично перекрыто движение по улице Саина – от проспекта Райымбека до улицы Маргулана в западном направлении.

Кроме того, с 22:00 10 июня (пятница) до 06:00 11 июня (суббота) в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия по транспортной развязке на пересеченииулиц Саина — Шаляпина будет полностью перекрыто движение.

Напомним, что движение на развязке на пересечении Саина — Шаляпина перекрывают в течение нескольких дней из-за проведения ремонтных работ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973234-neskolko-uchastkov-ulitsy-saina-v-almaty-perekroyut-iz-za-remonta-dorogi/