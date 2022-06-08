"Картошку не чистят": министр обороны об условиях жизни солдат в казахстанской армии

Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны РК

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков в кулуарах мажилиса рассказал об условиях жизни солдат-срочников. Этот вопрос возник после участившихся случаев смерти среди молодых солдат в казахстанской армии, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, почему солдаты моют полы в казармах.

"А что, у нас (должен быть – прим. ред.) гражданский персонал, который должен за солдатом полы мыть в казарме? Это обязанность каждого военнослужащего. Потому что есть такое определение, как ведение ротного хозяйства и поддержание санитарно-эпидемиологических норм.

Вы же каждый день умываетесь, каждый день в своем доме наводите порядок, протираете пыль. Вы в своем доме чувствуете себя рабом?" – ответил Руслан Жаксылыков вопросом на вопрос.

При этом, министр напомнил, что на сегодняшний день полностью пересмотрена программа боевой подготовки для повышения профессионализации и качественного уровня всех военнослужащих, не только солдат срочной службы, но и солдат по контракту и офицерского состава.

"Сейчас мы проводим эксперименты. На летний период обучения, который у нас начался буквально с 1 июня, мною поставлена задача интенсификации программ боевой подготовки. У солдат срочной службы практически уже по выполнению хозяйственных задач, полы мыть и так далее, времени нет.

Кстати, в армии солдаты картошку не чистят и посуду за собой не моют. Для этих целей у нас есть компании, которые выигрывают тендеры и обеспечивают наших военнослужащих", – пояснил он.

Но журналисты поинтересовались, почему солдаты просят родных выслать им деньги.

"Растущий организм у солдат. В 18-19 лет требуется много калорий, даже те же сладости. У нас на территории есть магазины. Солдат имеет право купить что-то", – объяснил министр обороны.

Напомним, ранее глава Минобороны комментировал случаи смертей солдат в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973159-kartoshku-ne-chistyat-ministr-oborony-ob-usloviyah-zhizni-soldat-v-kazahstanskoy-armii/