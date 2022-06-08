Уголовную ответственность за "отмывание" денег усилят в Казахстане

Иллюстративное фото: alfexe / Getty Images

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в первом чтении проект закона, усиливающий систему противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма заложена в проекты законов "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Представил документы депутат мажилиса Сергей Симонов.

"Законопроекты разработаны в целях улучшения законодательства и национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В рамках рассматриваемых законопроектов данная работа продолжается. Предлагается усиление уголовной ответственности за легализацию преступных средств и установление уголовного наказания в виде конфискации имущества за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ, и установление административной ответственности юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путем", - сообщил мажилисмен.

Документами должностные лица органов финансового мониторинга наделяются полномочием составлять протоколы соответствующих административных правонарушений, а суды - рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения.

При этом госорганы наделяются компетенциями по разработке методических рекомендаций для подконтрольных субъектов финмониторинга, проведению анализа и мониторинга их деятельности на предмет выявления рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, а также обобщению практики, разработке и внесению предложений по совершенствованию законодательства о легализации преступных доходов и финансировании терроризма (ПОД/ФТ).

Как добавил Симонов, проектами законов устанавливаются:

обязанности юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников;

распространение законодательства о ПОД/ФТ на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства;

замораживание средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

В целом, по словам парламентария, принятие и реализация законопроектов будут способствовать повышению безопасности национальной финансовой системы и не повлекут отрицательных социально-экономических и правовых последствий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973117-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-otmyvanie-deneg-usilyat-v-kazahstane/