Двух обессилевших мужчин нашли в безлюдной степи в Карагандинской области (видео)

Кадр из видео: instagram.com/qaragandy_tjd

Двух обессилевших мужчин спасатели обнаружили в безлюдной степи в 120 км от Приозерска. Подробности этой удивительной истории озвучивает ДЧС Карагандинской области на своей официальной странице в Instagram.

По информации ведомства, двое жителей Приозерска направились на машине по бездорожью в сторону Каражала.

3 июня примерно на середине пути их автомобиль сломался. Приятели решили вернуться в Приозерск пешком. Плохо ориентируясь на местности, они несколько дней блуждали по безлюдной степи.

У них не было доступа к мобильной сети, телефоны разрядились, а небольшой запас воды быстро закончился.

Заблудившиеся за несколько дней прошли около 100 км. Один из них, окончательно выбившись из сил, решил остаться в заброшенном строении, а второй продолжил путь.

6 июня первому удалось на короткое время включить телефон и дозвониться до спасателей. Он сообщил свое примерное местоположение.

После продолжительных поисков сотрудникам удалось найти пропавшего примерно в 120 км от Приозерска. Обессилевший мужчина назвал координаты, по которым направился его друг. Но по указанному направлению его обнаружить не удалось.

Передвижения пропавшего пришлось определять по еле заметным следам на земле. Поиски продолжались до вечера.

В то же время окончательно выбившийся из сил и потерявший надежду на спасение мужчина решил развести огонь, надеясь на то, что кто-то заметит дым. Его ожидания оправдались.

Поисковая группа увидела возгорание и быстро нашла пропавшего. Мужчинам дали попить, покормили и доставили в Приозерск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972966-dvuh-obessilevshih-muzhchin-nashli-v-bezlyudnoy-stepi-v-karagandinskoy-oblasti-video/