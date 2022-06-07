Ушел на работу и пропал: мужчину нашли мертвым в Семее

Бейбит Саргызов. Фото: instagram.com/volontery_semey_lider.kz

55-летний житель Семея 29 мая вышел из дома на работу, после чего перестал выходить на связь. Позже пропавший мужчина был найден мертвым. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации волонтеров, размещенной в Instagram, Бейбит Саргызов 1967 года рождения утром 29 мая вышел из дома в Семее на работу и пропал.

В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области сообщили, что 2 июня на канал "102" обратилась сестра мужчины. Она просила оказать содействие в поисках брата.

"В ходе проведения поисковых мероприятий было обнаружено тело без вести пропавшего. В настоящее время начато досудебное расследование, все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - пояснили в ведомстве.

Другие подробности в ДП региона в интересах следствия не разглашают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972925-ushel-na-rabotu-i-propal-muzhchinu-nashli-mertvym-v-semee/