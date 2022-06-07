Жара выше 30 градусов ожидается в трех мегаполисах Казахстана

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Во вторник, 7 июня, в трех мегаполисах Казахстана - Алматы, Нур-Султане и Шымкенте - ожидается жара выше 30 градусов. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Жителям Алматы синоптики обещают знойную погоду - столбики термометров поднимутся до +28...+30 градусов днем, а ночью опустятся до +17...+19 градусов. Осадков в южной столице сегодня не ожидается, скорость ветра составит 2-7 м/с.

Почти такая же погода ожидается и в Нур-Султане - здесь немного также температура воздуха составит +28...+30 градусов, но ночью в столице прогнозируют дождь и грозу, а столбики термометров опустятся до +17...+19 градусов. Астанчан предупреждают об усилении ветра до 7-12 м/с.

В Шымкенте сегодня будет жарко - температура воздуха составит +33...+35 градусов днем и +18...+20 градусов ночью. Скорость ветра в третьем мегаполисе составит 3-8 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972879-zhara-vyshe-30-gradusov-ozhidaetsya-v-treh-megapolisah-kazahstana/