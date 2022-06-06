Министр Жаксылыков заявил, что гибель военнослужащих в мирное время недопустима

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Сегодня глава Министерства обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков провел совещание, в ходе которого детализировал задачи в связи с началом летнего периода обучения, а также высказался о случаях гибели военнослужащих в казахстанской армии, об этом сообщается на официальном сайте Минобороны РК.

В сообщении МО говорится, что в свете возобновления боевой подготовки руководитель оборонного ведомства акцентировал внимание на качественной организации занятий, полноте реализации программ боевой учебы личного состава, задействовании в процессе обучения всех военнослужащих.

Отдельно поднят вопрос безопасности воинской службы. Генерал-полковник Руслан Жаксылыков остановился на вопросах травматизма и гибели военнослужащих. Он отметил, что такие факты недопустимы в мирное время, и все должностные лица должны принимать необходимые меры по исключению подобных случаев.

При этом, подчеркивается, что воинская служба в целом связана с многочисленными факторами, представляющими опасность. Кроме того, армия является частью общества, и ряд негативных явлений переносится с "гражданки" в ряды Вооруженных сил.

Министр поручил создать рабочую группу, которая должна будет провести всесторонний анализ причин гибели и травматизма личного состава, выработать комплекс мер по «нулевой смертности в армии».

"К разработке программы необходимо привлечь как должностных лиц Министерства обороны, так и представителей общественности, ветеранских организаций, медицинских учреждений и психологов. Основным целевым индикатором реализации данной программы должно стать полное искоренение фактов гибели в Вооруженных силах", - говорится в сообщении.

В ходе совещания министр обороны наградил ведомственной медалью "Ел қорғаны" военнослужащих по контракту ефрейторов Абылайхана Омарова и Талгата Абжанова, проявивших мужество при тушении пожара и спасении человека. Генерал-полковник Руслан Жаксылыков поставил в пример данных воинов, сумевших быстро сориентироваться в экстремальной ситуации и своевременно прийти на помощь.

Напомним, в минувшую субботу глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию по расследованию причин смертей военнослужащих в казахстанской армии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972874-ministr-zhaksylykov-zayavil-chto-gibel-voennosluzhaschih-v-mirnoe-vremya-nedopustima/