"Мама не смогла принять диагноз": бабушка пытается поставить на ноги внука в Есиле

Фото: из личного архива

Пятилетнего Ислама из города Есиль Акмолинской области воспитывает бабушка – мама оставила малыша, когда ребенку поставили диагноз "микроцефалия", передает корреспондент NUR.KZ.

"Когда моя сноха была беременная, все было хорошо, она проходила все обследования, УЗИ и анализы, никаких патологий во время беременности выявлено не было. В срок у нее начались схватки, но она родила дома до приезда скорой помощи.

Все обошлось, но к 4 месяцам на плановом осмотре врача у Ислама было выявлено раннее закрытие родничка. Ребенку поставили диагноз "микроцефалия". Мы все были в шоке от услышанного.

К сожалению, мама Ислама не смогла ​принять диагноз и бросила ребенка. Перестала появляться дома и в итоге ее лишили родительских прав. По сей день она не помогает и даже не интересуется судьбой сына", – рассказывает бабушка малыша Елена Штырь.

По ее словам, отец ребенка всегда работал и помогал деньгами на лечение. Но в семье случилась еще одна беда – мужчина попал в неприятную ситуацию и сейчас находится в местах лишения свободы. Помочь матери и сыну он ничем не может.

"В данный момент я занимаюсь внуком одна, родственников​ ​ у нас нет. Я всеми силами пытаюсь поставить Ислама на ножки, вожу на лечение и реабилитации. Сейчас мы ездим на реабилитацию в Алматы в реабилитационный центр "Территория успеха".

Также мы обследовались, Исламу поставили диагноз "Микроцефалия, ДЦП, двойная спастическая гемиплегия и вывихи тазобедренных суставов с обеих сторон". Ребенку нужна постоянная реабилитация, чтобы улучшить его состояние и качество жизни", – говорит бабушка.

На лечение сейчас необходимо 780 тысяч тенге, Елена надеется на помощь неравнодушных граждан.

Реквизиты:

Kaspi Gold: 4400 4301 8113 5119

Штырь Елена Ивановна

Телефон: +7 707 118 59 63

ИИН: 701 218 400 774

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972771-mama-ne-smogla-prinyat-diagnoz-i-brosila-syna-babushka-pytaetsya-postavit-na-nogi-vnuka-v-esile/