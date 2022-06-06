Опрос NUR.KZ: где казахстанцы планируют провести отпуск этим летом

Иллюстративное фото: pixabay.com

Началась пора отпусков, открылись многие границы, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, и многие казахстанцы уже выбирают, куда поехать этим летом отдохнуть, передает корреспондент NUR.KZ.

Правда, цены на туры за границу среднестатистического казахстанца не радуют. Но отдых в Казахстане в этом году тоже не будет дешевым - эксперты прогнозируют рост цен на внутренний туризм.

К этому привело резкое падение курса тенге к доллару, а также ускорившаяся инфляция этой весной - рост цен на продукты и товары также влияют и на конечную стоимость любых услуг, в том числе, и туристических.

Традиционно, каждую неделю, мы проводим опрос. На этот раз мы решили узнать, куда вы отправитесь на отдых этим летом?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972753-opros-nurkz-gde-kazahstantsy-planiruyut-provesti-otpusk-etim-letom/