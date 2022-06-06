Трехлетний малыш блуждал возле трассы в Туркестанской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Трехлетнего мальчика, который блуждал возле трассы, вернули родителям стражи порядка Туркестанской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации правоохранителей, сотрудники отдела полиции Байдибекского района обратили внимание на ребенка, который один ходил вдоль трассы Шаян-Жамбыл.

Полицейские подошли к одиноко блуждающему ребенку, попытались расспросить его о том, где родители и дом, но малыш не смог ответить.

После ребенка доставили в отдел, там малыша накормили, а после приступили к дальнейшим мероприятиям, направленным на поиски родителей - полицейские опросили односельчан и распространили фото через социальные сети.

Вскоре им удалось найти родителей ребенка.

Как оказалось, малыш, играя во дворе, ушел от дома на расстояние 2 километров. А, его мать, думая, что мальчик находится где-то поблизости, не беспокоилась.

Женщина поблагодарила полицейских за то, что ее сын благополучно нашелся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972737-trehletniy-malysh-bluzhdal-vozle-trassy-v-turkestanskoy-oblasti/