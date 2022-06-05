100-летний ветеран войны проголосовал на референдуме в Алматы

Фото: акимат Жетысуского района

100-летний ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на референдуме в Алматы. Члены избирательной комиссии нанесли специальный визит к нему домой, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в акимате Алматы, Филипп Губанов живет в микрорайоне Кулагер Жетысуского района. Для голосования члены избирательной комиссии приехали к нему домой. Ветеран поблагодарил за оказанное ему внимание.

В конце прошлого года он отпраздновал столетний юбилей. Как рассказали в акимате Жетысуского района, после школы, в 1940 году, Филиппа призвали в армию и отправили служить в Минск, где он окончил танковое училище.

Фото: акимат Жетысуского района

Когда через год началась война, молодого солдата отправили служить на Кавказ, где он получил танк и возглавил танковую бригаду.

Боец Губанов прошел всю войну, служил на разных фронтах, освобождал Украину, Беларусь, участвовал в боях на Волоколамском шоссе. За боевые подвиги награжден орденом Отечественной воины II степени и трижды – орденом «Красной звезды», а также медалью Жукова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972638-100-letniy-veteran-voyny-progolosoval-na-referendume-v-almaty/