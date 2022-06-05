Тысячи алматинцев исполнили гимн под дождем

Фото: almaty.tv

В преддверии дня государственных символов Казахстана тысячи алматинцев вместе с артистами, несмотря на дождливую погоду, исполнили гимн Республики Казахстан.

Как сообщает телеканал "Алматы", 3 июня на площади Абая состоялся грандиозный концерт, посвященный 30-летию госсимволов. Звезды казахстанской эстрады исполнили свои лучшие хиты и любимые патриотические песни.

Артисты отметили, что это один из самых важных государственных праздников, поэтому их долг в этот прекрасный день подарить зрителям хорошее настроение.

"Это очень важный праздник для нашей страны. Завтра, действительно, знаменательный день. Все должны знать и чтить государственные символы. Я поздравляю всех с этим великим днём!", - отметил певец Газизхан Шекербеков.

Зрители с удовольствием смотрели выступления любимых артистов, танцевали и подпевали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972564-tysyachi-almatintsev-ispolnili-gimn-pod-dozhdem/