Штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана

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В Нур-Султане и еще 12 областях Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с плохими погодными условиями, об этом сообщается на официальном сайте "Казгидромета".

Так, по данным синоптиков, завтра, 5 июня, в Нур-Султане ночью временами ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на восточный ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью 5 июня на востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь, на севере на поверхности почвы возможны заморозки 2 градуса. Ночью и утром на севере области возможен туман. Ночью на востоке, днем на юго-западе области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на восточный ночью на юге, на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской и Карагандинской областях ожидается гроза, местами возможен сильный ветер.

5-7 июня в центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке и в горных районах Алматинской области синоптики прогнозируют грозу, ветер западный, северо-западный, на востоке и в горных районах области 15-20, днем порывы 25 м/с.

Днем 5 июня на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Днем на юге, севере, в центре области возможны гроза, град, шквал.

Завтра ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Днем в воскресенье на юге Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, днем на юге области порывы до 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 38 градусов.

На севере Туркестанской области завтра ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере области, в горных районах - до 15-20 м/с.

В Костанайской и Павлодарской областях синоптики прогнозируют грозу, град, шквал. Ночью на западе области будет сильный дождь. Местами возможны заморозки на поверхности почвы до 2 градусов и ветер до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972548-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-na-bolshey-chasti-kazahstana/