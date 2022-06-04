Массовая гибель тюленей на Каспии: экологи не нашли превышения вредных веществ в воде и воздухе

Туша тюленя. Фото: Управление рыбной инспекции по Мангистауской области

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана озвучили некоторые результаты лабораторных исследований. С начала года общее количество обнаруженных мертвых тюленей на Каспии составило 219 туш, передает МИА "Казинформ".

Как сообщили в Министерстве на запрос агентства, экологи не нашли превышения вредных веществ в воде и воздухе.

"Разницы между найденными в апреле и мае тушами тюленями не имеется, так как все они были в одинаковом разложившемся состоянии", - говорится в ответе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Специалисты департамента экологии Мангистау отобрали пробы воздуха и воды. Исследования не установили превышений предельно допустимых концентраций.

Институт гидробиологии и экологии произвел исследования по измерению роста и веса, определению пола животных, отбору клыков и ногтей для определения возраста животных.

Результаты исследований, а также предположительные причины гибели животных планируется озвучить в этом месяце.

Напомним, в середине мая сотрудники управления рыбной инспекции по Мангистауской области нашли ранее 64 мертвых тюленя и 5 снулых особей осетровых видов в прибрежной зоне морского порта Форт-Шевченко. Позднее количество найденных туш увеличилось.

Комментируя ситуацию, в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана тогда заявили, что морские животные могли погибнуть еще зимой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972536-massovaya-gibel-tyuleney-na-kaspii-ekologi-ne-nashli-prevysheniya-vrednyh-veschestv-v-vode-i-vozduhe/