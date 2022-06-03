"Водитель для депутата, зарплата 850 000 тенге": костанайцев заинтересовало объявление в Сети

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В соцсетях было опубликовано объявление о поиске персональной охраны и водителей для депутата маслихата Костаная с зарплатой в 850 тысяч тенге в месяц. В областном маслихате высказались по этому поводу, передает "ТоболИнфо".

"Требуется персональная охрана, водители для высшего должностного лица, депутата маслихата Костаная. Зарплата 850 000 тенге в месяц", - говорилось в тексте объявления, размещенного в одном из пабликов в Instagram. Здесь же указывался телефон.

Пользователи принялись обсуждать объявление. Однако корреспонденту издания дозвониться по номеру не удалось, оказалось, что он не зарегистрирован. Позже пост был удален.

Скриншот: tobolinfo.kz

За комментарием журналисты обратились в аппарат областного маслихата.

"Депутаты областного и городского маслихатов не получают заработную плату от государства, они работают на добровольных началах. И, тем более, государство не содержит водителей и персональную охрану для депутатов. Это объявление - фейк", - ответила руководитель аппарата маслихата Костанайской области Карлыгаш Тулегенова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972485-voditel-dlya-deputata-zarplata-850-000-tenge-kostanaytsev-zainteresovalo-obyavlenie-v-seti/