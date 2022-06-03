Казахстанцы в Турции могут получить паспорт РК за 30 дней

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В Турции стартовал проект, который позволит казахстанцам, находящимся за границей, получать паспорта РК не за 80 дней, как это было раньше, а всего за 30. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РК.

"С 1 июня 2022 года на территории Турции стартовал "пилотный проект" по переводу в электронный формат государственной услуги "Прием документов и препровождение их на изготовление паспортов гражданам Республики Казахстан, находящимся за границей", – сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Над проектом работают совместно МИД и МВД Республики Казахстан в рамках реализации послания президента.

Отмечается, что в рамках данного проекта казахстанцы, обратившиеся в загранучреждения Казахстана в Анкаре, Стамбуле и Анталье, смогут получить паспорт за 30 дней, вместо 80 дней.

По данным ведомства сейчас система электронного документирования уже успешно действует в загранучреждениях Казахстана в Германии (Берлин, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен и Ганновер), в Республике Корея (Сеул), в ОАЭ (Абу-Даби и Дубай), в России (Москва), в США (Вашингтон, Нью-Йорк и Сан-Франциско), а также в Узбекистане (Ташкент) и в Японии (Токио).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972481-kazahstantsy-v-turtsii-mogut-poluchit-pasport-rk-za-30-dney/