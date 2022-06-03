Предлагали инвестиции: алматинка отдала 40 тыс. долларов мошенникам, взяв кредиты и долги

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Желая увеличить свой доход, казахстанцы обратили свое внимание на инвестирование в те или иные ценные бумаги. Такой интерес оказался в поле зрения злоумышленников, которые тут же попытались воспользоваться доверчивостью жителей нашей страны, предлагая высокую прибыль со вложенных средств и предоставляя для этого фейковые площадки, передает корреспондент NUR.KZ.

Алматинка Марина (имя изменено – прим. ред.) тоже поверила в шанс получить дополнительный пассивный доход и вложила немалую сумму. По словам девушки, она за неделю потратила на ложные инвестиции 40 тысяч долларов, взяв несколько кредитов и заняв деньги у друзей и знакомых.

Рекламу с предложением выгодно вложить средства Марина увидела в соцсети. В объявлении указывалось имя известной в Казахстане компании, что, видимо, и сбило алматинку с толку. При переходе на сайт посетителям предлагали заполнить форму с именем и номером телефона, что и сделала Марина.

"Мне позвонили, причем звонили на протяжении долгого времени. Неделю я не разговаривала с ними, но потом ответила на звонок, решив подзаработать. Они настолько убедительно рассказывали о своей деятельности, говорили, что у них целый штат аналитиков, что сделки совершаются беспроигрышные.

Минимальный вклад был 60 тысяч тенге. В начале все происходило через мессенджер, через демонстрацию экрана по видеосвязи. Они диктовали мне, что делать, а я выполняла. Первый взнос я сделала с карты через платформу для покупки криптовалюты, это официальная платформа. Перевела деньги в доллары, а затем – на тот кошелек, который указан на их торговой платформе. Саму торговую платформу я установила на телефон по ссылке, которую выслали эти люди, так как ее нет в стандартном магазине приложений в телефоне", – говорит Марина.

Собеседники убеждали девушку, говоря, что она сможет вывести деньги после торгов, суть которых заключалась якобы в том, чтобы заработать на разнице в курсе валют. Закрывались "сделки" с доходностью 20-30%, говорит Марина.

"Со мной общался некий Сергей Николаевич, он говорил, что для того, чтобы он мог мне доверять и я могла ему доверять, он отправит мне 5000 долларов на якобы настоящий счет. На самом деле, он был ненастоящим. Там просто рисуют котировки, никакого отношения к действительности они не имеют.

Это просто нарисованный сайт, где можно взять только номер кошелька, куда я отправляла деньги. Отследить кошельки невозможно, потому что они анонимные. Тем не менее 5000 долларов он отправил, я увидела их на своем "счету", затем я должна была их отправить обратно. Чтобы у меня не было сомнений, что все это по-настоящему. И еще у меня получилось вывести 35 долларов, чтобы я поверила", – говорит Марина.

После этого злоумышленники уговорили девушку взять кредит. Первые 20 тысяч долларов она внесла 25 мая, после чего ей позвонили из "службы поддержки", и предложили застраховать счет. Для этого нужно было внести еще 10%, после чего алматинка смогла бы торговать на площадке.

"У меня не возникло ни капли сомнений. Я внесла эти 10%, мне не хватило немного, но Сергей Николаевич сказал, что добавит свои деньги. Тогда мне снова позвонили из службы поддержки и сказали, что так делать нельзя, я должна была добавить свои деньги. А теперь, чтобы легализовать эту страховку, нужно еще 4,7% внести. Я была в панике, но меня убедили, что после того, как внесу эту сумму, смогу спокойно вывести деньги", – вспоминает Марина.

Она признается, что снова поверила и опять внесла деньги, после чего ее заверили, что теперь-то Марина сможет вывести свои средства. Но тут возникли очередные "трудности".

"Оказалось, что с этой платформы можно вывести деньги только в биткоинах, а моя карта – их (карту – прим. ред.), разумеется, не принимает. Потому надо сконвертировать сумму в банке Сингапура, а за конвертацию заплатить 8000 долларов. Меня заверили, что это последний шаг и нужно найти деньги.

У меня была истерика, но меня снова убедили. К тому же, я подумала, что это хоть какой-то шанс вернуть свои средства, и заняла у знакомых еще 10 тысяч долларов, внеся их на счет.

После этого мне пришло письмо якобы от банка Сингапура о том, что эти деньги являются доходом, а значит, я должна внести 14%, чтобы оплатить подоходный налог", – говорит казахстанка.

Выплатить нужно было 14% от суммы в 65 тысяч долларов – 20 тысяч долларов "дал" "Сергей Николаевич", аргументировав это тем, что сделка Марины принесет прибыль в два раза выше вложенной суммы и он хочет "воспользоваться ситуацией".

Только узнав о необходимости новых вложений, Марина осознала окончательно, что все происходящее не более чем "развод". Ранее, признается девушка, у нее не было времени на анализ ситуации – те люди были постоянно с ней на связи, буквально круглые сутки убеждая ее в том, что получение прибыли уже не за горами.

Несмотря на то, что Марина осознала, с кем имеет дело, мошенники не думали так просто оставлять в покое жертву. Они стали звонить ей с угрозами, говоря, что теперь на девушку подадут в арбитражный суд, так как она "укрывается от налогов Сингапура", лишат работы, имущества и посадят в тюрьму. Кроме того, "Сергей Николаевич" требовал вернуть "его деньги" – 20 тысяч долларов.

"Только тогда я стала изучать информацию в интернете и поняла, что это – типичная схема развода. Говорят, что деньги вернуть невозможно. Раньше сомнений у меня не возникало, так как они хорошие манипуляторы и психологи", – рассказывает Марина.

В общей сложности казахстанка потратила 40 тысяч долларов, взяв кредиты в трех банках на сумму 14 миллионов тенге и еще 4 миллиона тенге – заняв у друзей и знакомых. Для чего ей понадобились столь крупные суммы, девушка не объясняла, надеясь, что вернет долги уже в ближайшие дни.

В этом месяце Марине предстоит первая выплата по кредитам, но она не уверена, хватит ли ее зарплаты на то, чтобы покрыть хотя бы месячный взнос. Выплачивать долги по займу предстоит ближайшие пять лет, а в то, что хотя бы часть денег удастся вернуть, девушка уже не верит. Тем не менее она написала заявление в полицию.

В Департаменте полиции отметили, что такой метод мошенничества является одним из распространенных.

"Действительно, в следственное управление обратились с этим заявлением, оно будет передаваться по территориальности в районное управление полиции, где будет произведена регистрация заявления", – сообщили в Департаменте полиции города Алматы.

В полиции дополнили, что с популяризацией сети Интернет, цифровизацией услуг и многих видов сервисов, увеличиваются способы и виды интернет-мошенничеств, а также краж с использованием информационно коммуникационных сетей. В полиции просят быть осторожными при использовании онлайн-услуг.

"Никому не передавайте данные о своей банковской карте, а также данные о своей личности (фото удостоверения, фото банковской карты, 3-значный CVV код на обратной стороне карты).

Не проходите по сомнительным ссылкам, которые вам могут отправлять через различные мессенджеры и социальные сети, так как это могут быть вирусные файлы и приложения, которые дадут злоумышленникам доступ к вашим денежным средствам в мобильном банкинге.

Не вводите данные своих банковских карт на различных сайтах, так как это могут быть фишинговые сайты, которые специально созданы для сбора вашей личной информации, которая в дальнейшем будет использоваться для несанкционированной оплаты с вашей банковской карты.

Не инвестируйте денежные средства в сомнительные проекты, где обещают большие дивиденды путем вложения денег в криптовалюту, акции, драгоценные металлы и т.д, удостоверьтесь в благонадежности фирмы, прочитайте отзывы и комментарии в интернете. Вам могут позвонить с несуществующих абонентских номеров разных стран и убедительно рассказывать о преимуществах вложения в их фирму", – рассказали в полиции.

Напомним, ранее мы рассказывали, как мошенники используют имена и названия известных людей и компаний, предлагая инвестировать средства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972379-predlagali-investitsii-almatinka-otdala-40-tys-dollarov-moshennikam-vzyav-kredity-i-dolgi/