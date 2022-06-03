"Сколько можно терпеть?": сельчане пожаловались на соседство с лесопилкой в Алматинской области

Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители села Жаугашты в Алматинской области недовольны близким расположением лесопилки к их поселку. По словам местных жителей, из-за предприятия у них начались заболевания нервной системы и хроническая аллергия. Жалобы в местные госорганы никаких результатов не дали.

С сельчанами встретились журналисты телеканала "Алматы".

Как рассказали одна из жительниц Жаугашты Елена Еготинцева, из-за постоянного шума от лесопилки женщина находится на грани срыва и вынуждена принимать успокоительные.

"Я уже хотела взять канистру с бензином, прийти на территорию лесопилки, облить себя и поджечь в знак протеста. Думаю, может, потом обратит внимание наш аким. Потому что в основном наши чиновники хотят, чтобы произошла какая-нибудь беда, только потом они обращают внимание", – рассказывает Елена.

"Нашему здоровью наносится очень большой вред. Мы дышим пылью, во двор летят опилки. Из-за всего этого у детей уже есть признаки аллергии. Такая ситуация длится очень долго. Сколько уже можно это терпеть?" – заявила другая жительница села, Самал Есенбаева.

По словам местных жителей, масштабная деревообработка возле их домов началась более 2 лет назад. Сначала предприниматель установил один лесопильный станок, а затем, полгода назад закупил второй.

Покой людей, действительно, нарушен – это подтверждают документы экспертизы, проведенной соответствующими органами.

"Внутри жилых домов 45/60 децибелов, 47/62 децибелов при норме 45/55 децибелов. На основании вышеизложенного, департамент просит местный исполнительный орган принять меры в пределах своей компетенции", – сообщила пресс-секретарь Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Алия Шагиахмет.

Местные власти заявляют, что о недовольстве знают, но сделать ничего пока не могут.

"Людям, занимающимся этой деятельность, было выдано разрешение с районных органов. Прекратить их деятельность мы не можем. Жильцам нужно обращаться в суд с жалобой", – отметил юрист аппарата акима Междуречинского сельского округа Кайырхан Жумекенов.

Вести какой-либо конструктивный разговор предприниматель с жителями не намерен. Не желает владелица предприятия беседовать и с журналистами.

"Все эти документы я предоставила всем проверяющим органам, которые к нам приходят каждый день по жалобам соседей. Вам их я не могу показать, потому что не должна", – заявила предпринимательница Лариса Докторович.

В том, что с документами все в порядке, местные жители сомневаются. Поэтому они уже обратились в Антикоррупционную службу и намерены подать иск в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972331-skolko-mozhno-terpet-selchane-pozhalovalis-na-sosedstvo-s-lesopilkoy-v-almatinskoy-oblasti/