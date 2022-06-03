Заставляют отсыпать лишние граммы: жесткий лимит на покупку сахара ввели в Актобе (видео)

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Жители Актобе возмущены тотальным контролем при покупке сахара в супермаркетах - теперь в регионе действуют ограничения, согласно которым в одни руки продавцы отдают не более трех килограммов сахара, передает сайт телеканала КТК.

Как отмечают журналисты, если раньше ограничение носило больше формальный характер, то сейчас под прицелом каждый лишний грамм.

"У человека, может, семья большая. Что для него 2 или 3 килограмма?! Это на два раза, например, если положить. Так, грубо говорю, на два раза.

Если сахар завозят, значит, где-то на складах он должен находиться. Они же не берут его понемножку. Рассчитывают на население!" - возмущена горожанка Надежда Жоголева.

Горожане делятся кадрами из местных супермаркетов. Автор одного из роликов утверждает, что у весов в супермаркетах теперь дежурят контролеры и заставляют отсыпать лишние граммы сахара. Такая небывалая слежка возмутила горожан.

В отличие от розничных магазинов в супермаркетах цена на сладкий продукт гораздо ниже – около 400 тенге за кило. А вот в мелких торговых точках стоимость выросла уже до 700, жалуются актюбинцы.

Чиновники советуют закупаться в соцмагазинах. Там хоть и действует лимит, зато цены самые низкие.

"В стабфонде около 200 тонн сахара есть на сегодняшний день. Он реализуется с социальных магазинах по 363 тенге", - заявил руководитель управления предпринимательства Актюбинской области Нурхан Тлеумуратов.

Источник: КТК

Напомним, ранее глава Комитета торговли Ержан Казанбаев опроверг информацию о дефиците сахара в стране нет, несмотря на то, что на отсутствие сладкого песка на полках магазинов жаловались жители нескольких регионов и столицы.

Казанбаев заявил также, что в Минторговли не ожидают образования мирового дефицита сахара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972327-zastavlyayut-otsypat-lishnie-grammy-zhestkiy-limit-na-pokupku-sahara-vveli-v-aktobe-video/