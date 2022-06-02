14 из 16 озер высохли в одном из районов ЗКО за три года

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В Жангалинском районе ЗКО за последние три года высохли 14 из 16 расположенных там озер. Сегодня та же участь угрожает уникальному местному водоему - озеру Сорколь, к которому в прошлом приезжали лечиться и отдыхать люди.

Как передает телеканал "Хабар 24", у села Жангалы находятся истоки реки Кушум, поселение окружено несколькими озерами, крупнейшие из которых - Жалтырколь и Сорколь.

Сорколь в прошлом располагался в двух километрах от села, однако за последние десять лет район расширился настолько, что дома уже подступают к берегу.

Вместе с тем, за прошедшее время снизился и уровень воды в озере.

"Раньше часто приезжали купаться. Вода соленая считается целебной. За 2-3 года видим, что обмелело"; "Я купалась в этом озере. Полезно для здоровья, говорят"; "Озеро было полным. Вода доходила до оврага. Сейчас же там ни искупаться, ни отдохнуть", - рассказали журналистам местные жители.

Местные власти согласились с тем, что обмеление озера ухудшит экологическую обстановку и негативно скажется на здоровье людей.

"Село сильно разрослось за последние годы. Дома расположены близко к озеру, на расстоянии 500 метров. Во время сильного ветра, вся соль поднимается. И люди дышат этим. Нужно принять меры против обмеления озера. Сорколь имеет большой туристический потенциал", - рассказал депутат районного маслихата Руслан Оразалиев.

В Жангалинском районе 16 озер, большая часть которых питается водой Урало-Кушумской оросительной системы. Из-за трехгодичной засухи и маловодья на Урале из 16 озер высохли уже 14.

В Казводхозе представителям телеканала пояснили, что удержать уровень смогли лишь подпитывая два озера. Однако у специалистов, тем не менее, оптимистичные прогнозы, так как обильные осадки в этом году уже положительно сказались на гидрологической ситуации.

"Нам удалось набрать 80% объема воды, это 206 млн, и параллельно осуществили залив лиманов по всей области. В Жангалинском районе 6 тыс. гектаров лиманного орошения.

Делаем упор на подачу озера Сорколь, подаем с прошлой недели, 3-4 дня, и вода дойдет до Сорколя, и будем наполнять это озеро.

И второе - это наполнение озер в Копжасарском сельском округе Жангалинского района. Там тоже обстановка сложная", - рассказал замдиректора филиала РГП "Казводхоз" Тулеген Гумаров.

Кроме того, для ускорения подачи воды и ее экономии расчистили первый рукав реки Кушум протяженностью больше 2,5 км и глубиной 1,5 метра.

Сельчане, тем временем, признались, что не теряют надежды вновь увидеть озеро полноводным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972323-14-iz-16-ozer-vysohli-v-odnom-iz-rayonov-zko-za-tri-goda/